小学6年生の時に、机を土足で踏まれる、筆箱を蹴られる、『死ね』といった暴言を受けるなどのいじめを受けたA子さん。すぐにいじめ重大事態と認定されたA子さんの事案だったが、その後に待ち受けていたのは、学校や市の不適切な対応、そして教育長の信じがたい発言だった。 【画像】「教育長の人権はどうなるの？」と叱責を受けたという、いじめ被害少女の母親の投稿 加害者は通常登校、被害者は別室へ…逆転した学校対応 「い