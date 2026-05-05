タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が5日までに自身のインスタグラムを更新、秀征と次男で俳優の中山脩悟（22）との3ショットを披露した。「少し前山で外でも気持ちよーく食事ができる季節になって嬉しいなぁ川のせせらぎを聞きながら」と書き出すと、自然をバックにそばを堪能する自身と秀征、脩悟の3ショットをアップした。「毎度このお蕎麦鴨汁そば好きなんだよ