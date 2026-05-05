「シーズンベスト確定」チェルシーのセレソンFWが後半ATに衝撃のオーバーヘッド弾！「プスカシュ賞レベル」「理不尽すぎる」など脚光
現地５月４日、プレミアリーグ第35節でチェルシーはノッティンガム・フォレストとホームで対戦。１−３で敗れた。
２分と15分に失点し、後半に入って52分にも得点を許す展開のなか、90＋３分に一矢報いたのが、ジョアン・ペドロだった。
マロ・ギュストの右からのクロスをマルク・ククレジャが折り返したボールに反応。胸トラップからオーバーヘッドを繰り出し、ゴールネットを揺らしてみせた。
試合を中継した『U-NEXT』の公式Xが、「衝撃のゴール」などと綴り得点シーンを公開すると、「上手すぎ」「プスカシュ賞レベル」「すげぇ」「えっぐいの決めてる」「かっこよすぎる」「こんな綺麗なオーバーヘッド久しぶり」「理不尽すぎる」「お見事」「シーズンベスト確定」などの声が上がった。
これで24歳のブラジル代表FWは今季15点目を記録。得点ランキングで３位につけるなど、チェルシーの攻撃を牽引している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】チェルシーのセレソンFWが衝撃のオーバーヘッド弾！
２分と15分に失点し、後半に入って52分にも得点を許す展開のなか、90＋３分に一矢報いたのが、ジョアン・ペドロだった。
マロ・ギュストの右からのクロスをマルク・ククレジャが折り返したボールに反応。胸トラップからオーバーヘッドを繰り出し、ゴールネットを揺らしてみせた。
試合を中継した『U-NEXT』の公式Xが、「衝撃のゴール」などと綴り得点シーンを公開すると、「上手すぎ」「プスカシュ賞レベル」「すげぇ」「えっぐいの決めてる」「かっこよすぎる」「こんな綺麗なオーバーヘッド久しぶり」「理不尽すぎる」「お見事」「シーズンベスト確定」などの声が上がった。
これで24歳のブラジル代表FWは今季15点目を記録。得点ランキングで３位につけるなど、チェルシーの攻撃を牽引している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】チェルシーのセレソンFWが衝撃のオーバーヘッド弾！