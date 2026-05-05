終了場際に圧巻のゴラッソを決めたJ・ペドロ。（C）Getty Images

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　現地５月４日、プレミアリーグ第35節でチェルシーはノッティンガム・フォレストとホームで対戦。１−３で敗れた。

　２分と15分に失点し、後半に入って52分にも得点を許す展開のなか、90＋３分に一矢報いたのが、ジョアン・ペドロだった。

　マロ・ギュストの右からのクロスをマルク・ククレジャが折り返したボールに反応。胸トラップからオーバーヘッドを繰り出し、ゴールネットを揺らしてみせた。
 
　試合を中継した『U-NEXT』の公式Xが、「衝撃のゴール」などと綴り得点シーンを公開すると、「上手すぎ」「プスカシュ賞レベル」「すげぇ」「えっぐいの決めてる」「かっこよすぎる」「こんな綺麗なオーバーヘッド久しぶり」「理不尽すぎる」「お見事」「シーズンベスト確定」などの声が上がった。

　これで24歳のブラジル代表FWは今季15点目を記録。得点ランキングで３位につけるなど、チェルシーの攻撃を牽引している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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