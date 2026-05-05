愛する人のために命を投げ出す。ただそれだけの物語には、人は涙しない。『ディープ・インパクト』と『タイタニック』が観客の心を揺さぶるのは、そこに決定的な条件が加わっているからだ。映画ウォッチャーである識者2人が、人が涙する「命の使い方」の構造を読み解く。※本稿は、社会学者の井上義和、フリーライターの坂元希美『人はなぜ特攻に感動するのか』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。シェルターに入る権利を