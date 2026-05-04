４７都道府県の地元民が“本気で誇りたいアスリートＮｏ．１”を選ぶ日本テレビ系特番「県民スポーツ栄誉賞」（午後７時）が、４日に放送され、宮城県の１位にフィギュアスケートでソチ五輪、平昌五輪で連覇を果たした羽生結弦さんが選ばれた。忙しい中、インタビューに答えた理由を問われた羽生さんは、「県民の皆さんが選んでくださったとお聞きしたので。頑張ってきてよかったなと」と“地元愛”を強調した。また、「毎日