元「アウトローのカリスマ」の作家、瓜田純士さんが2026年5月2日にXとインスタグラムを更新。顔面のタトゥーをAIで消したショットを公開した。「タトゥーが消えました」瓜田さんといえば、顔面から首にかけてびっしり入ったタトゥーが特徴的。5月2日のXでは「AIで消した方が早いな」と、車内で撮影した自身の顔の写真からタトゥーを「消した」ショットを公開した。また、瓜田さんは同日のインスタグラムにも「タトゥーが消えました