米軍岩国基地で開かれた「日米親善デー」＝3日午前、山口県岩国市米軍岩国基地（山口県岩国市）を一般公開する恒例行事「日米親善デー」が3日、開かれた。国際情勢を踏まえ、神奈川県の厚木、横須賀基地、長崎県の佐世保基地では一般公開行事が中止された中での開催。会場にはF15戦闘機などが展示され、航空ファンらが撮影に駆けつけた。昨年秋に岩国基地で陸上離着陸訓練（FCLP）をした機種のF35Cステルス戦闘機などが飛行シ