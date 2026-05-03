大腸がんは初期症状が出にくいため、自覚症状が現れる頃には、がんが進行している状態が多く見られます。 がんは進行状態に応じてステージで区別され、大腸がんも同様です。 がん治療ではステージをよく耳にするものの、それぞれのステージでがんがどの程度進行しているのか疑問を持たれる方もいるでしょう。 そこで本記事では、大腸がんのステージ2を取り上げ、ステージ2の特徴について解説