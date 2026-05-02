異彩を放った観音開きクーペ

自動車の世界では、市販モデルだけでなく、その背後にある構想や試みを知ることでメーカーの本質がより見えてくることがあります。

とりわけコンセプトカーは、制約の少ない環境で生み出されるため、そのブランドがどこへ向かおうとしているのかを率直に映し出す存在です。

【画像】超カッコいい！ これが“400馬力”のスバル斬新「“観音開き”クーペ」です！ 画像を見る（17枚）

2003年のジュネーブモーターショーで公開されたスバルの「B11S」も、そうした意味で注目を集めた一台でした。

従来のスバル車といえば実直で機能的なイメージが強い中、このモデルはどこか異なる空気感をまとっており、ヨーロッパ車を思わせる洗練された印象が多くの来場者の目を引いたのです。

このB11Sは、単なるデザインスタディではなく、スバルの将来像を世界に提示する目的で開発されました。

プロジェクトには当時の社長も関わり、さらにデザイン部門出身として初めて執行役員となった杉本清氏が中心となって進められるなど、社内でも特別な意味を持つ取り組みだったといえます。つまりこのクルマは、ブランドの進む方向を象徴するメッセージ性の強い存在でした。

外観デザインは「個性・革新・勇気」という思想を具現化することを意識し、全体にわたって滑らかな曲線が用いられています。

その中でも特に印象的なのが、逆三角形を基調とした「スプレッドウイングスグリル」です。

このデザインはジェットエンジンの吸気口や翼の広がりを連想させ、航空機との関わりを持つスバルの背景を視覚的に表現していました。

一方で、その造形はイタリアブランドの「アルファロメオ」に通じるエレガンスも感じさせ、結果として国籍にとらわれない独自の美しさを生み出していた点が興味深いところです。

なお、このデザインが発表される前の2002年には、アルファロメオ出身のデザイナー、アンドレアス・ザパティナス氏がスバルに加入しており、B11Sのデザインにも彼の影響があるのではないかと噂されたものの、スプレッドウイングスグリルのデザインは彼とは無関係とされています。

ボディ形状は4ドアクーペスタイルを採用し、ドアには観音開きが取り入れられていました。

センターピラーの存在を目立たなくすることで開口部が広がり、乗降性の向上だけでなく、室内を広く見せる効果も狙われていたとされています。

また、ルーフにはスモークガラスのグラスルーフが用いられ、自然光を柔らかく取り込みながら、ブルーを基調としたインテリアの雰囲気を引き立てていました。

コンセプトカーでありながら、実際の使い勝手や快適性にも配慮されている点は印象的です。

パワートレインには、スバルの代名詞ともいえる水平対向エンジンが搭載されていました。

開発段階にあった6気筒ユニットにツインターボを組み合わせ、最高出力は400ps級とされています。

さらに5速ATとシンメトリカルAWDが組み合わされ、高出力でありながら安定した走行性能と扱いやすさの両立が図られていました。

最終的にB11Sがそのまま市販化されることはありませんでしたが、このモデルで示された思想や技術の方向性は、その後のスバル車に少なからず影響を与えたと考えられます。

見た目の華やかさだけでなく、ブランドの根幹を再確認する役割を担っていた点で、このコンセプトカーは今も語り継がれる価値を持っています。