俳優の木村魁希（２４）が２日、都内で初の写真集「魁希」（東京ニュース通信社）の発売記念会見を行った。木村はテレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズ最新作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に出演して注目を集める若手俳優。「スーパー戦隊で応援してくださる人が増えた。みんなも僕もみんなハッピーな写真集になったと思います」と笑顔で、「すごくすてきな写真集ができた。ぜひみなさんに手に取ってほしい」と笑顔で呼び