誰1人取り残さない医療を─。今も外来の患者さんを診療しながら、経営者としてオンライン診療の普及を広げるための事業活動にも多くの時間を当てています。それはこのままでは日本の医療が立ち行かなくなるという強烈な危機感を抱いているからです。 この取り残されない代表的な患者さんとして独り暮らしのご高齢者が挙げられますが、都会に住む若者も同様です。体調が悪くて動けないケースもあります。病院に行きたく