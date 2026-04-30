セキュリティー企業ESET JAPANは、AIを活用したオンライン詐欺などへの対策について4月27日（月）に発表会を実施。発表会にはESET HOME セキュリティ体験パートナーに就任したバンドHAGANEも登場し、生演奏を披露しました。■特殊詐欺は生成AIの進化により深刻化発表会に登壇したESET セキュリティ アウェアネス スペシャリストのオンドレイ・クボヴィチ氏は、生成AIの事例を出しながら、見分けることの困難さを指摘。より高度化し