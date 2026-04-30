体験パートナーに就任のHAGANEが生演奏！ イーセットジャパンがオンライン詐欺対策発表会を実施
セキュリティー企業ESET JAPANは、AIを活用したオンライン詐欺などへの対策について4月27日（月）に発表会を実施。発表会にはESET HOME セキュリティ体験パートナーに就任したバンドHAGANEも登場し、生演奏を披露しました。
■特殊詐欺は生成AIの進化により深刻化
発表会に登壇したESET セキュリティ アウェアネス スペシャリストのオンドレイ・クボヴィチ氏は、生成AIの事例を出しながら、見分けることの困難さを指摘。より高度化したディープフェイクビデオや、AI生成フィッシングサイトのほか、広告配信手法もユーザー追跡やクロークページの利用など巧妙化していると話します。
AIリスクに対応するための「AI法」が成立するなど、社会レベルで問題視されているこの問題は、個人レベルでの知識向上と対策の強化が必要となります。
そこでESET JAPANが提案するのは個人や家庭で使用できる「ESET HOME セキュリティ」と、個人事業主、フリーランス、SOHO向けの「ESET スモールビジネス セキュリティ」です。自分の情報や資産を脅威から守るためにぜひ取り入れてほしいと話すのはイーセットジャパンの代表取締役社長 永野智氏。
■体験パートナーに就任のHAGANE
セキュリティを自分ごとにするため、実際に使用してもらう体験パートナー施策を実施するとイーセットジャパンは発表。その体験パートナーに就任したのがHAGANEです。発表会に登場した彼女たちは、SNSの利用や、楽曲制作行うパソコンのセキュリティが気になるといい「しっかり体験したい」と話していました。
発表会では「Start Our Journey」を披露。会場を盛り上げました。
HAGANEの起用について永野氏は「挑戦する人に使ってもらいたいと思った」と話し、今後の発信にも期待を寄せた。