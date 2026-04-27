サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の２０１１年ドイツＷ杯優勝メンバーで、現在は女子プロリーグ「ＷＥリーグ」の理事を務める海堀あゆみさん（３９）らが２７日、報知新聞社（東京・墨田区）を訪問し、２９日に行われるクラシエ杯決勝をＰＲした。運命の決勝は、Ｊ１川崎の本拠地・Ｕｖａｎｃｅ等々力スタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）で開催され、日テレ東京Ｖと大宮が対戦する。なでしこジャパンの守護神としてＡ代表