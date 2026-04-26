友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は好きな人に避けられたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は居酒屋でバイトをしていて、そこには山本くんという好きな人がいます。ある日主人公は、突然山本くんに避けられてしまいました。心当たりがなく困惑する主人公。そんなときに同じバイト