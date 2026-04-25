科学捜査はいまや、刑事ドラマに欠かせないピースとなっている。逆にいえば、テレビドラマによって、科学捜査が身近に感じられるようになったのかもしれない。 しかし、実際には科学捜査によって難解な事件が解決することはまれで、誤解もあるという。1万体以上の遺体の解剖を行ってきたベルギーの法医学医、フィリップ・ボクソ氏が、科学捜査のリアルについて打ち明ける。 ※この記事はフィリップ・ボクソ氏