時計産業の絶対的な王者として君臨するスイスだが、1970〜80年代は日本の時計メーカーが開発したクォーツ式時計の台頭により、伝統的な機械式時計は大幅に衰退。だが、この“クォーツショック”を逆手に取り、“セカンドウォッチ”という新しい概念を打ち出し、1983年に創業されたのが「スウォッチ（Swatch）」だ。以来、手の届きやすい価格帯と革新的なデザインで親しまれてきたが、実は長年にわたり幅広いアクションスポーツを