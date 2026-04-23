「ディオール（DIOR）」が、大阪・心斎橋に大型旗艦店となる「ハウス オブ ディオール 心斎橋」をオープンする。営業開始日は5月21日。オープンを記念し、限定アイテムを発売する。【画像をもっと見る】ファサードの設計は、2025年大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」を手掛けた建築家の藤本壮介が担当。オートクチュール技術へのオマージュとして、ディオールのドレスを彷彿とさせるような波打つデザインを取り入れた。