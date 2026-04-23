2025年12月〜2026年1月にフレッシュネスバーガー内で行われた「パクチーバーガー総選挙」。2026年に販売するパクチーバーガー商品を決めるための投票企画で、約1万人が参加。そこで見事1位に選ばれた「カオマンガイ」と「バインミー」が4月22日より発売された。2025年12月〜2026年1月に行われたパクチー総選挙(現在は終了)2026年の「パクチーチキンバーガー」は「カオマンガイ」と「バインミー」■5回目となるフレッシュネスバーガ