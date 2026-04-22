声優で歌手の井口裕香（37）が、美ボディー際立つトレーニング中の様子を公開し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】井口裕香の水着姿やセクシーなトレーニング中の姿（複数カット）

2002年に声優デビューし、『とある魔術の禁書目録』のヒロイン・インデックス役や、『ちいかわ』の主要キャラクター・モモンガ役など、数々の人気作に出演してきた井口。2013年からは、「とある魔術の禁書目録」のイメージソングをきっかけにソロアーティストとしてもデビューしていた。

また、“声優界イチ”の大迫力豊満美ボディーを生かしグラビアにも挑戦。SNSでは水着撮影のオフショットも披露し、「グラドルかと思ったら声優だったのマジ驚きですわ」「ダイナマイト！」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

トレーニング姿に絶賛の声

2026年7月11日には3rd写真集を発売する井口。4月20日のX投稿では、トレーニング中の様子も披露し、「また紙面で写真集が出せるなんて夢のようです。コツコツトレーニングして、2nd写真集の頃よりも、更にお尻プリッと！パーンと！ブリリ〜ンと！育てました。37歳でも（発売日には38歳）まだまだ新しいことに挑戦できる！人生のたのしさを老若男女問わず皆様に伝えられたらうれしいです」とコメントしている。

この投稿には「37歳!?努力の結晶ですね」「たまんねぇ」「反則です…！」「ドキドキしてしまうわー」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）