天童市と東日本高速道路は17日、東北中央自動車道に接続するスマートインターチェンジについて、開通の見通しと名称を決定したと発表しました。天童市と東日本高速道路東北支社によりますと、E13東北中央自動車道に接続するスマートインターチェンジは、現在の工事の進捗を踏まえ、今年度内に開通する見通しです。名称は「天童南スマートインターチェンジ」に決まりました。利用者にとって分