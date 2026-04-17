球場観戦の注目ポイントについて語った山本キャスタープロ野球が開幕して1ヶ月半が経ちました。春の陽気も気持ちよく、観戦に適した気候になってきましたね。スタジアムで飲むビールの、なんと美味しいことでしょう。セ・リーグではヤクルトがスタートダッシュに成功したことが話題になりましたが、カードが一周して、ある程度各チームの戦力が見えてきたでしょうか。【写真】山本キャスター最新フォトギャラリー調子が上がるま