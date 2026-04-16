今、ある団体の設立が、物議を醸している。その母体となっているのが、世界平和統一家庭連合、旧統一教会だ。旧統一教会といえば、先月4日、高額献金などの問題をめぐり、東京高裁が解散命令を決定した。【映像】両親が自己破産…二世信者が明かす“献金”の恐ろしさ（実際の映像）これにより、教団は宗教法人格を失い、財産などの清算手続きが始まっている。教団施設が使えなくなった現在は、信者の自宅などで礼拝や献金が行