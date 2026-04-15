鞘師里保の新曲『2am』が4月15日(水)に配信リリースとなった。本楽曲は眠れない夜、ふと自分自身と向き合ってしまう “午前2時” という時間をテーマに、満たされない想いや、答えの出ない問いに向き合いながら揺れ動く心情を描いた楽曲。静寂に包まれた深夜の空気感の中で、「本当の自分は何なのか」「本音ではどうしたいのか」といった内なる問いに向き合い続ける、繊細かつリアルな感情を表現。誰しもが抱える不安や迷いを丁寧