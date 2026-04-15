DONGROSSOが、新曲「DANCING OTAKU」本日配信リリースした。本プロジェクトは、ラッパー森とトラックメイカー／プロデューサーのチョモによるデュオ・どんぐりずと、MONDO GROSSOを率いるShinichi Osawaによるコラボレーションユニット。なお本作は、1stアルバムから約1年を経ての再始動の作品となった。「DANCING OTAKU」は、現代における情報過多な環境と、そこに依存しながらも快楽へと没入していく人間の姿を、鋭いユーモアと