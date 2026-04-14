2026年2月9日、稀代の超大型新人アーティスト・レイニが、タイ滞在中のオフショットをInstagram上にアップした。各メディアがすぐさま反応する。父は徳永英明。レイニという名前は父の名曲に由来しているらしい。などなど、2025年のメジャーデビュー以来報じられてきた情報が並ぶ。どこかミステリアスな雰囲気が想像力を刺激するからでもあるだろう。2025年のデビューから1年。ミステリアスな存在感が少しずつベールを脱いで