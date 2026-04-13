ジークスター東京がプレーオフ進出決定ハンドボール・リーグHのジークスター東京が、初の日本一を目指して進化をみせた。ジークスターは11日、東京・墨田区のひがしんアリーナでアースフレンズBM東京・神奈川と対戦。新たに取り組む守備システムが機能して34-28で快勝した。勝ち点を35に伸ばし、5試合を残して6位以上によるプレーオフ（6月）進出も決定。悲願のリーグ制覇に向けて、ジークスターが戦術の幅を広げる。ジークス