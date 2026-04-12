新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？4月13日（月）〜4月19日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★魚座運勢第1位！「これだ」と心が動いた方向へ、ためらわず一歩を踏み出して。頭で考えすぎるよりも、「価値を感じるかどうか」が判断基準になります。押しても引いても動かないなら、無理にこじ開ける必要はありません。あなたのエネルギーが素直に流れてい