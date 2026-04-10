メイクアップブランドの「キャンメイク」は、2026年4月11日から24日まで、東京・渋谷ロフトに、POPUP STOREをオープンします。カラータイプ診断やフォトブースも登場今回のPOPUP STOREでは、2026年春の新作から、人気の定番アイテムまで幅広く展開します。また、会場では、カラータイプ診断コーナーやフォトブース、プレゼントなど、さまざまな企画が用意されています。まずはPOPUP商品のラインアップをチェック。＜春の新商品＞●