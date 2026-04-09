山形県内で9日、最も気温が高くなった山形市の高瀬川ではおよそ350匹のこいのぼりが青空のもと、悠々と泳いでいました。午前中から日差しが照り付けた山形県内。山形市にある高瀬川ではこの時期恒例のこいのぼりが掲げられています。このこいのぼりは毎年山形市内各地から寄付されたもので、14回目を迎える今年は、350匹以上のこいのぼりが青空のもと泳ぎます。9日は午前中からこいのぼりを一目見ようと各地から人が集まり、写真を