肩こりの原因や解消法などについて、都道府県民共済グループの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【すごい】「えっ…初耳」これがやっかいな「肩こり」を指で解消する“テクニック”です！公式アカウントは「肩こりの主な原因は（1）筋肉の緊張、筋膜の癒着（2）不良姿勢（3）肩甲骨の動きの悪さなど」と投稿。肩こりの原因となる行動として、次の3点を挙げています。（1）パソコン作業で頭ばかり前のめりな姿