日本の伝統的な食文化である発酵。その技術をスキンケアに生かした“発酵コスメ”が、国内だけでなく海外でも注目されています。そこで、美容コーディネーターの弓気田みずほさんが「発酵コスメの効果や選ぶときのポイント」を教えてくれました。さらに、ESSE読者のおすすめ発酵コスメも紹介します。

伝統的な食文化の「発酵技術」をスキンケアに

発酵食品のもつ健康的なイメージから、国内をはじめ海外のブランドからも注目されている発酵コスメ。美容コーディネーターの弓気田みずほさんに話を聞きました。

【写真】ESSE読者が注目する「発酵コスメ」3つ

「発酵コスメとは、お米や乳製品などを発酵させることによって得られる成分を含んだ製品のこと。アミノ酸類やビタミン類が豊富で肌との親和性も高いので、健康でうるおいのある肌の土台づくりに力を発揮します」（弓気田みずほさん、以下同）

発酵コスメとひと言で言っても、米由来、酵母由来などの原料はもちろん、技術もさまざま。選ぶ際のポイントは？

「美容成分を得るための発酵プロセスは、メーカーの技量が問われるところです。原料選びや発酵技術の詳細をメーカーのホームページなどで確認し、納得できるものを選びましょう。値段や話題性よりも、『自分のスキンケアの目的に合っているか、毎日続けられるものか』という視点で選んでみてください」

3つの「発酵コスメ」に読者も注目

「発酵技術による独自原料を使ったドモホルンリンクルは肌がやわらかくなった実感アリ」（かつらさん）

「ライスパワーNo.11＋が配合されたライース リンクルクロスを愛用」（宇都香苗さん）

「米ぬか発酵液を使った無印良品の薬用リンクルブライト美容液は、人気なので見つけたら即買い！」（tokyo_ashimoto_photographyさん）