14万回表示され2.4万「いいね」を集めているのは、魚が焼けるのを今か今かと待っている猫ちゃんの様子。グリルをじっと見つめる姿に、視聴者からは「真剣な顔、かわいいですね」「お魚もらえるかなってワクワクですね」などのコメントが寄せられています。 【写真：キッチンを見たら、『猫とパパ』がいっしょに……心温まる光景】 パパさんと一緒に Threadsアカウント「あやの」さんが投稿したのは、茶トラ猫のチタちゃんが魚焼