3月30日、女優の満島ひかりが再婚と妊娠を発表した。お相手は、モデルの浅野啓介。現在40歳の満島に対して、浅野は32歳と、「8歳差」の結婚となった。

「満島さんはInstagramで、連名の文書を公開。《先ほど婚姻届けを提出し結婚いたしました そして お腹の中には新しい命が宿っております》と、幸せいっぱいにファンに報告しています。

お相手の浅野さんは、北海道出身のモデルで、日本を拠点に海外でも活躍しています。『ユニクロ』や『GAP』『カルバン・クライン』など有名ブランドの広告に出演してきた大物です。

これまでに2人の交際報道はなく、電撃結婚に衝撃が集まっています」（芸能記者）

満島は2度めの結婚。前夫は、映画監督の石井裕也氏だった。

「ダンスボーカルグループ『Folder』のメンバーとして、11歳で芸能界デビューを果たした満島さん。その後、女優に転じ、映画『悪人』やNHK連続テレビ小説『おひさま』などに出演してキャリアを積んでいきます。

2010年5月、満島さんが主演を務めた映画『川の底からこんにちは』が公開されましたが、同年10月、監督した石井氏と、1年ほどの交際を経て結婚したかたちです。

結婚時点で、石井監督は27歳、満島さんは24歳。将来有望な映画監督と若手実力派女優の結婚は、業界関係者の間で大きな話題となりました。しかし、満島さんは結婚後も精力的に活動、多忙な2人は2013年ごろからすれ違うようになったといい、2016年に離婚しました」（同）

本誌は2016年、石井氏との離婚と、新恋人・永山絢斗との交際をスクープしていた。満島と永山とは『おひさま』やドラマ『ごめんね青春』（TBS系）などで共演していた。

離婚から4カ月後の2016年5月、満島の自宅マンションに、永山絢斗、そして兄の瑛太、さらに瑛太の妻・木村カエラが子供連れで訪問。満島の弟である満島新之助も合流し、なんとも豪華な面々が出そろった。

当時、満島の所属事務所は、「年明けに離婚が成立いたしました。永山さんとは、以前から役者同士、家族ぐるみで仲よくさせていただいており、最近になっておつき合いを始めたと聞いています」と本誌取材に話していた。

離婚直後から、激しい恋の動きを見せていた満島ひかり。そんな “恋多き女” も、ついにママになる。再婚＆妊娠報告では、《幸せや奇跡を感じる日々を過ごしている》と綴っている。