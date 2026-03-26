出産や子育てに関する商品に特化した専門店が3月26日、藍住町のショッピングモールに県内で初めてオープンしました。26日に県内に初めてオープンしたしたのは、マタニティとベビー用品の専門店、アカチャンホンポです。開店初日の26日は、朝から大勢の買い物客が訪れました。なかでも、水分を豊富に含みながらも頑丈な、アカチャンホンポオリジナルのお尻ふきが人気を呼んでいました。また、国内外のメ