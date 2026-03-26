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出産や子育てに関する商品に特化した専門店が3月26日、藍住町のショッピングモールに県内で初めてオープンしました。

26日に県内に初めてオープンしたしたのは、マタニティとベビー用品の専門店、アカチャンホンポです。

開店初日の26日は、朝から大勢の買い物客が訪れました。

なかでも、水分を豊富に含みながらも頑丈な、アカチャンホンポオリジナルのお尻ふきが人気を呼んでいました。

また、国内外のメーカー品を多数揃えているベビーカーのコーナーには、多くのパパママたちが集まっていました。

（徳島市から）
「思ったより広かったので、いろいろ見て回れて楽しかった。香川とかまで行ってたのが近場にできたので、だいぶ助かりました」

（藍住町から）
「楽しみにしていたので嬉しかったです、グッズ系もいっぱいあるので多分通うと思う 」

（赤ちゃん本舗 ゆめタウン徳島店・西部広太 店長）
「思った以上にたくさんのお客さんに来てもらったので、非常に驚いて嬉しい限りです」
「初めての出産や子育てをされるお客さんや、子育てに関わるすべての方々に来てもらいたいと思う」


出産と子育て商品に特化した珍しい店舗とあって、訪れた買い物客らは、紙おむつやベビー服など専門店ならではの豊富な品揃えを楽しんでいました。