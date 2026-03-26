出産や子育てに関する商品に特化した専門店が3月26日、藍住町のショッピングモールに県内で初めてオープンしました。



26日に県内に初めてオープンしたしたのは、マタニティとベビー用品の専門店、アカチャンホンポです。



開店初日の26日は、朝から大勢の買い物客が訪れました。



なかでも、水分を豊富に含みながらも頑丈な、アカチャンホンポオリジナルのお尻ふきが人気を呼んでいました。





また、国内外のメーカー品を多数揃えているベビーカーのコーナーには、多くのパパママたちが集まっていました。（徳島市から）「思ったより広かったので、いろいろ見て回れて楽しかった。香川とかまで行ってたのが近場にできたので、だいぶ助かりました」（藍住町から）「楽しみにしていたので嬉しかったです、グッズ系もいっぱいあるので多分通うと思う 」（赤ちゃん本舗 ゆめタウン徳島店・西部広太 店長）「思った以上にたくさんのお客さんに来てもらったので、非常に驚いて嬉しい限りです」「初めての出産や子育てをされるお客さんや、子育てに関わるすべての方々に来てもらいたいと思う」出産と子育て商品に特化した珍しい店舗とあって、訪れた買い物客らは、紙おむつやベビー服など専門店ならではの豊富な品揃えを楽しんでいました。