この春、名古屋パルコに 話題のアウトドアブランド Cotopaxiが東海地区初上陸 アメリカユタ州ソルトレイクシティ発のアウトドアブランド「Cotopaxi(コトパクシ)」の東海エリア初となる直営店『Cotopaxi NAGOYA』が4月23日(木)、名古屋パルコにオープンします。 場所は地下鉄矢場町駅から地下通路で直結する東館1階。 2026年春に行われる大規模リニューアルの中で誕生する新ショップのひとつとして、早くも話題を