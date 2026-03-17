東京・台東区の貴金属店で客を装った男が金のネックレス2本、400万円相当を試着した状態で店を出てそのまま、逃走しました。警視庁は窃盗事件として男の行方を追っています。【映像】貴金属店で客を装い400万円相当のネックレスを窃盗かきのう午後6時前、台東区上野にある貴金属店で、「男が逃げた」と従業員から110番通報がありました。捜査関係者によりますと、客を装って入店したマスク姿の若い男が従業員に対し「試着し