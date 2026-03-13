お笑い芸人・おばたのお兄さんが11日、オフィシャルブログを更新。歌手のきゃりーぱみゅぱみゅと長野県・白馬五竜で行ったラジオ公開収録の様子を報告した。 きゃりーは俳優の葉山奨之と2023年３月に結婚を発表し、2024年10月に第１子の誕生を報告している。「ママになったきゃりーぱみゅぱみゅさんと白馬でラジオ」と題して ブログを更新したおばたは「本日は長野県 白馬五竜にてきゃりーぱみゅぱみゅさんとラジオの公開収録でし