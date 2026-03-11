【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,706.51 ▼34.29（3/10）NASDAQ：22,697.10 △1.16（3/10） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。原油価格の下落が好感されて中ごろまでは上昇していたものの、イランがホルムズ海峡で機雷の設置を始めたとの報道が中東情勢を巡る不透明感を再び意識させ、主要3指数は伸び悩みました。ダウ平均は30ドル高の47,771ドルで寄付きました。序盤は売りが