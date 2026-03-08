WBC1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。7回に吉田正尚外野手（レッドソックス）に逆転2ランが飛び出すなど、4-3で勝利した。この日は天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまがご来場。試合後、日本の選手たちが整列し、貴賓席へ拍手を送った。相手の豪州代表も帽子をとり、敬意を示していた。接戦をものにした侍ジャパン