3月4日、東京・KANDA SQUARE HALLで「アニメ化してほしいと思うマンガランキング2026」の結果発表および授賞式が行われ、『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』（作者：mmk）が第1位に選ばれた。イベントには、3月28日から東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2026」のアンバサダーを務める櫻坂46のメンバー5人が登壇。プレゼンターとして授賞式に華を添え、会場を盛り上げた。【関連写真】櫻坂46が登壇した授賞式の写