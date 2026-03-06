〈霊安室で女性の全裸遺体を複数撮影〉「家庭もあった」女子高生盗撮でも逮捕された“変態警察官”（52）の横顔…本人を直撃すると

2月27日、警視庁は検視のため警察署に安置されている女性の遺体をスマホで撮影しデータを持ち出したとして、綾瀬署の巡査部長（52）を懲戒免職処分にした。このおぞましい行為は、容疑者が2025年9月、JR東浦和駅構内のエスカレーターで女子高生のスカート内を撮影しようとし県の迷惑防止条例違反（盗撮）容疑で現行犯逮捕されたことがきっかけで発覚した。

昨年9月19日、懲戒免職を受けた元巡査部長の男A（52）は東浦和駅構内のエスカレーターで、女子高生のスカート内にスマホを差し入れようとした。エスカレーター上で不審な動きをしている様子を目撃した人にその場で取り押さえられて警察に引き渡されている。当時の様子を社会部デスクが解説する。

「Aは取り押さえられる際に自身のスマホを地面に投げつけ破壊しました。とっさに証拠隠滅を図ったのだと思われますが、スマホは復元されそこから様々な証拠が出てきました。その後の捜査で、22年12月から昨年7月までに県内と都内で女性4人を盗撮したとして追送検され現在公判中です。

また、インターネット上から保存したと見られる少女のわいせつ画像などのデータも見つかり、今年1月に児童買春・児童ポルノ禁止法違反（所持）の疑いで書類送検されています。これだけでも現役の警察官としてあるまじき行為ですが、A被告の所業はそれだけではなかった」

Aは09年～22年までに赤羽署、城東署、府中署の鑑識係員として勤務していた。そのため遺体を安置する霊安室に出入りする機会が多々あったが、その際に遺体を私物のスマホで撮影し、データを持ち帰っていたという。前出の社会部デスクが続ける。

「迷惑防止条例違反（盗撮）容疑の捜査の過程で行われた家宅捜索で、自宅から18人分の遺体の写真が見つかっています。遺体の写真は安置された遺体袋をわざわざ開けて撮影しており、裸だったり、服がはだけている状態の画像データが480枚見つかっています。Aは『性的欲求を満たすためにやった』と話しています」

本人とみられる男性を直撃

いったいAとはどんな人物なのか。Aの自宅は埼玉県内の閑静な住宅街にあり、近隣でも警察官であることは知られていた。近隣住民が語る。

「Aくんについては小さな頃から知っていますがとても優しい子ですよ。このあたりに引っ越してきたのはそれこそAが小学生くらいの頃で、近所の同世代の子とよく外で遊んでいました。

私が知っている時点ではお父さんはカラオケの先生をやっていて、お母さんはカラオケスナックみたいな店をやっていました。地元の小学校、中学校に通っている時には見かけましたが、その後はまったく見かけなくなりましたね。警察官になったというのは近所の噂で聞いたことがあります」

Aを知る別の近隣住民はこう語った。

「もともと実家の近くで奥さんとお子さんと3人でマンションで暮らしていました。もう何年も前ですがAさんのお母さんが亡くなってから実家に住むようになったと聞いています。Aさんは普段はあまり見かけませんが、会えばニコニコしながら挨拶をしてくれる方ですよ。

Aさんも奥さんもお子さんを可愛がっていて、普通の家族という印象しかありません。警察官だというのは知っています。近くに警察官の方が住んでいると何かあった時に安心ね、なんて近所の方と話したりすることもありましたね」

周囲には仲睦まじい一家の主に映っていたようだ。

自家用車で帰宅したAと思しき男性に事の真相を尋ねるべく声をかけた。近所で買い物でもしていたのだろう。カジュアルな私服姿でスーパーの袋を片手にぶら下げ車庫から玄関に向かう。

――集英社オンラインの記者です。Aさんですよね？

「いえ……」

――いや（本当は）、Aさんですよね？

「……」

――取材をさせていただけないでしょうか？

「必要ないです」

その後、声をかけ続けるも振り返ることなく自宅へ入っていってしまった。警視庁は「亡くなられた方の尊厳を著しく傷つけ、心よりおわび申し上げる」とするコメントを公表している。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班