3月4日放送のラジオ番組『山里亮太の不毛な議論』（TBSラジオ）にて、お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、“渦中”の黒田みゆアナの言動を明かし、波紋を広げている。現在、情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）にて、黒田アナ・武田真一アナと共にMCを務めている山里。黒田アナをめぐっては、Snow Man・宮舘涼太との熱愛が『女性セブン』に報じられ、注目が集まっていた。「2月27日の放送では、黒田アナから報道