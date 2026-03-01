小学館のマンガワン編集部が、連載していた漫画家男性の性加害を把握しながら別のペンネームで新連載の原作者に起用していた問題を受け、小学館は１日、３日に予定していた「第７１回小学館漫画賞」の贈賞式を延期すると発表した。同社は「今回のマンガワン編集部の事案を鑑みた結果、『第７１回小学館漫画賞』は延期の判断に至りました。開催直前のお知らせになり大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫（わ）び申し上げます」