ドイツ２部リーグのマクデブルクは現地２月17日、オナイウ阿道との契約を解除したと発表。日本代表経験を持つFWは、昨夏にフランス１部のオセールから加入したばかりだった。オナイウはマクデブルクで厳しい半年間を送った。２部リーグでの出場は計４試合にとどまり、先発出場はわずか１回、残り３試合は途中出場だった。10月以降はセカンドチームでのプレーを余儀なくされたが、３部相当の地域リーグでも３試合でゴールもアシ