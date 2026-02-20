「なんという早さだ！」わずか半年で…独２部クラブ退団の元日本代表FWをドイツ大手紙が辛辣批評「実力不足は明白だ」「期待外れ」
ドイツ２部リーグのマクデブルクは現地２月17日、オナイウ阿道との契約を解除したと発表。日本代表経験を持つFWは、昨夏にフランス１部のオセールから加入したばかりだった。
オナイウはマクデブルクで厳しい半年間を送った。２部リーグでの出場は計４試合にとどまり、先発出場はわずか１回、残り３試合は途中出場だった。10月以降はセカンドチームでのプレーを余儀なくされたが、３部相当の地域リーグでも３試合でゴールもアシストも記録できなかった。
ドイツ大手紙『ビルト』は、この電撃退団について「マクデブルクの“失敗”がわずか半年で再び去る」と辛辣に報じ、「なんという早さだ！」と皮肉を込めて表現した。
同紙は「成績は期待を大幅に下回るものだった。10月以降、２部リーグのチームに招集されたのはたった１度だけ。オナイウが２部リーグでプレーするには実力不足であることは明白だ。期待外れのストライカー」と評し、２部リーグのレベルに適応できなかったことを痛烈に批判している。
なお、マクデブルクは公式サイトでスポーツダイレクター、オトマー・ショルク氏のコメントを発表。退団理由について「アドは残念ながら、我々のもとで長期的な地位を築くことができなかった。母国日本への復帰の可能性により、彼にとって新たな展望が開けることになる」とした。
オナイウは2021年に横浜F・マリノスからフランスのトゥールーズに移籍し、その後オセールを経てドイツに渡ったが、わずか半年での退団に。ヨーロッパでの厳しい現実を物語る結果となった。
それでも、30歳のストライカーにとってキャリアはまだ終わらない。新天地で再び輝きを取り戻せるか――オナイウ阿道の今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
