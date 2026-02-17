タレント出川哲朗（61）が、16日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。好感度の変化について語った。出川は「昔よく言っていた『一所懸命頑張っていれば誰かが見ていてくれる』が本当になった。昔を思ったら本当に信じられない。本当にありがたい。ただ自分のやっていることは変わらないのに、世間の評価は勝手だなと少し思う」と本音を語った。ウエストランドの井口浩之は「これはかな