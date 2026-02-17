新車27万円！ ヤマハが“リッター58km”走れる「新・原付二種」発表！ヤマハは2026年2月17日、原付二種（第二種原動機付自転車）スクーター「JOG125（ジョグ125）」に改良を加えた2026年モデルを発表し、同年3月19日に販売をスタートすると発表しました。今回のモデルチェンジでは、トレンドを取り入れた新色の採用に加え、継続色とあわせた全4色のラインナップで展開されます。【画像】超カッコいい！ これがヤマハの「新・原