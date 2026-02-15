大ヒット映画『ハムナプトラ』シリーズの第4弾が、2028年5月19日にアメリカで劇場公開されることが明らかになり、伝えられていたブランダン・フレイザーとレイチェル・ワイズの復帰が正式に発表された。【写真】懐かしの第1弾『ハムナプトラ 失われた砂漠の都』フォトギャラリー1999年に第1弾が公開された同シリーズは、ミイラや古代エジプトの呪いの復活を描いた冒険映画。『ハムナプトラ／失われた砂漠の都』の大ヒットを受